Quirinale | perché il Pd ora trema davvero

(Di domenica 5 dicembre 2021) Non tutte le ciambelle riescono col buco. Si potrebbe usare questo vecchio proverbio per commentare la “furbata” finita male di cui è stato protagonista il Pd nella settimana trascorsa. La prima constatazione che deve aver fatto Enrico Letta è che il rischio grosso questa volta è che al suo partito non riesca quel che sempre è riuscito ultimamente: portare un suo uomo al. Per una serie di motivi:i numeri non ci sono, non sono sufficienti (in verità questo vale anche per il centrodestra);Renzi pur di fare un dispetto al suo ex partito non ci penserebbe due volte a far convergere i suoi voti su un candidato avverso;scommettere sulla tenuta del “fronte interno”, e quindi sulla effettiva leadership di Conte sulle truppe pentastellate, è come scommettere su una nevicata a Roma in pieno ...