Hu, la cantante a Sanremo insieme ad Highsnob: ecco chi è (Di domenica 5 dicembre 2021) Hu, è la cantante che si esibirà al Festival di Sanremo 2022, il suo nome reale è Federica Ferracuti, nasce nel 1994, si presenta come un'artista talentuosa e molto prolifica. Infatti la cantante, suona e produce i suoi brani in maniera autodidatta, dall'animo moderno, la cantante proviene dal jazz, infatti sa suonare il basso e il violoncello, ma il suo talento e passione la porteranno a coltivare la musica elettronica. Hu, chi è la cantante che parteciperà al Festival di Sanremo 2022 (Screenshot)Il suo talento artistico si è sviluppato anche con le pubblicità, infatti è riuscita a produrre dei brani originali per diversi spot. Nell'edizione 2020 del Festival di Sanremo era nella lista dei finalisti tra le nuove proposte a Sanremo

