Con un centravanti vero sarebbe tutta un'altra Juve. Dybala può svoltare a patto che...

Advertising

Domenico1oo777 : RT @TweetGino: Con un centravanti normodotato eravamo 4-0 - Pliis3 : @Frias56946262 Calma. Nessun intento razzista. Penso però esista un problema di rincorsa al giocatore straniero spe… - fabio200908 : @fisicoperaria @marco_rogerio_ potrebbe mettere Chiesa a destra ma rischia di intralciarsi con Cuadrado per me alla… - garridino : @SCUtweet Potevano essere 5 su 5 con un cazzo di centravanti... - RobertoAtzori : Mi sono appisolato un attimo e ho sognato il 4231 con Vlahovic centravanti e Zakaria davanti alla difesa #JuveGenoa #FinoAllaFine -

Ultime Notizie dalla rete : Con centravanti

Goal.com

Dopo il successo sul Genoa (2 - 0) la Juventus dimostra di non essere del tutto guarita, ma i margini di miglioramento sono ampi. A patto che a gennaio arrivi la svolta dal mercato (di Fabio Licari).... ma anchela seconda partita consecutiva in cui Allegri ha schierato la squadraquattro difensori, due centrocampisti, tre mezze punte e un. In entrambi i casi, a Salerno eil ...Giovanni Simeone è il centravanti più prolifico dell'Hellas Verona in questa stagione. L'attaccante argentino, evidenzia Opta su Twitter, ha segnato 11 gol ed è il ...Superiore, e per questo vincente dopo quattro kappaò di fila in trasferta e nonostante un 2-3 (di Hickey, con deviazione di Odriozola) che ha acceso speranze vane nel Bologna, che paga un erroraccio d ...