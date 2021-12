Addio a Martha de Laurentiis | produttrice cinematografica e moglie di Dino

Advertising

de Laurentiis, moglie del produttore cinematografico Dino de Laurentiis, e a sua volta produttrice cinematografica negli Usa. Aveva 66 anni. Ne dà notizia il nipote Aurelio, presidente ...Nel corso degli anniha amato tantissimo l'Italia e in particolar modo Capri, dalla quale si è lasciata ispirare per il suo rifugio in California. Laureatasi presso Ball State University ...È morta a 66 anni Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica, moglie di Dino e zia di Aurelio, patron del Calcio Napoli. Schumacher De Laurentiis era nata ...Addio a Martha de Laurentiis, moglie del produttore cinematografico Dino de Laurentiis, e a sua volta produttrice cinematografica negli Usa. Aveva 66 anni. Ne ...