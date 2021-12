Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2021 ore 09:30 (Di sabato 4 dicembre 2021) Viabilità DEL 4 DICEMBRE 2021 ORE 9.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTURPI SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE, NON CI SONO CRITICITÀ PARTICOLARI. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE E ANDIAMO A FORMELLO DOVE OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA MANIFESTAZIONE SOGNO DI INIZIO INVERNO. IN FASCIA ORARIA 7.00 – 20.00 ATTIVO IL DIVIETO DI SOSTA SU PIAZZA SAN LORENZO. OGGI ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI NUOVO IN SCENA LA SERIE A CON L’INCONTRO DI CALCIO Roma-INTER; GIA DAL PRIMO POMERIGGIO SCATTERANNO MODIFICHE ALLA Viabilità NELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT NELL’AMBITO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)DEL 4 DICEMBREORE 9.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTURPI SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE, NON CI SONO CRITICITÀ PARTICOLARI. DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIE E ANDIAMO A FORMELLO DOVE OGGI E DOMANI IN PROGRAMMA LA MANIFESTAZIONE SOGNO DI INIZIO INVERNO. IN FASCIA ORARIA 7.00 – 20.00 ATTIVO IL DIVIETO DI SOSTA SU PIAZZA SAN LORENZO. OGGI ALLE 18.00 ALLO STADIO OLIMPICO DI NUOVO IN SCENA LA SERIE A CON L’INCONTRO DI CALCIO-INTER; GIA DAL PRIMO POMERIGGIO SCATTERANNO MODIFICHE ALLANELLA ZONA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL NOSTRO SITO INFOMOIBLITA.ASTRALSPA.IT NELL’AMBITO ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - LetiziaQuintas : RT @gualtierieurope: Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutture… - LuceverdeRoma : ??#Roma #Viabilità - Ponte dell'Industria (Quartieri Ostiense/Marconi) ??Prevista la riapertura prima delle festivit… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale dei Colli Portuensi, tra via di Monteverde e la circonvallazione Gianicolense - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via dei Prati Fiscali, tra largo Valtournanche e via Arturo Graf -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 12 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 4 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI STA PERCORRENDO L'A1 ROMA - NAPOLI, SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA TRA ...

Roma, cortei e sit - in in Centro: un sabato a rischio caos. Linee Atac deviate Alle 18, inoltre, è in programma all'Olimpico il big match Roma - Inter, per il quale è stato preparato un piano specifico di sicurezza e viabilità, con divieti di sosta nell'area del Foro Italico.

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 19:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 4 DICEMBRE 2021 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... RACCOMANDIAMO ATTENZIONE A CHI STA PERCORRENDO L'A1- NAPOLI, SEGNALATI BANCHI DI NEBBIA TRA ...Alle 18, inoltre, è in programma all'Olimpico il big match- Inter, per il quale è stato preparato un piano specifico di sicurezza e, con divieti di sosta nell'area del Foro Italico.