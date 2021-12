Treni in tilt sulla direttrice Nord-Sud: un guasto sul nodo di Firenze (Di sabato 4 dicembre 2021) Treni in forte ritardo sulla linea Nord Sud a causa della messa a punto del sistema Accm (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) attivato pochi giorni fa nel capoluogo toscano. Folla in attesa alla stazione Termini di Roma a causa dei ritardi dei Treni legati al guasto che si è verificato sul nodo di Firenze. La polfer sta monitorando la situazione. La il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 4 dicembre 2021)in forte ritardolineaSud a causa della messa a punto del sistema Accm (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) attivato pochi giorni fa nel capoluogo toscano. Folla in attesa alla stazione Termini di Roma a causa dei ritardi deilegati alche si è verificato suldi. La polfer sta monitorando la situazione. La il Mattino di Sicilia.

