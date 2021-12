Roma-Inter, la dedica emozionante della Curva Sud prima del fischio di inizio (Di sabato 4 dicembre 2021) Poco prima del calcio d’inizio di Roma-Inter, I tifosi dell’Olimpico hanno riservato una grande ovazione a Francesco Totti, in tribuna per seguire la sfida di questa sera. De Rossi Totti Olimpico In suo onore, e di Daniele De Rossi, è apparso uno striscione in Curva Sud, centro del tifo giallorosso: “Totti e De Rossi simboli del popolo Romanista, bentornati a casa”. Leggi su rompipallone (Di sabato 4 dicembre 2021) Pocodel calcio d’di, I tifosi dell’Olimpico hanno riservato una grande ovazione a Francesco Totti, in tribuna per seguire la sfida di questa sera. De Rossi Totti Olimpico In suo onore, e di Daniele De Rossi, è apparso uno striscione inSud, centro del tifo giallorosso: “Totti e De Rossi simboli del popolonista, bentornati a casa”.

