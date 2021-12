LIVE Roma-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: si parte! (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.55 Entrano in campo le due squadre! 17.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match. 17.45 La Roma è la squadra che ha tenuto la porta inviolata più volte in gare casalinghe di Serie A nel 2021: 10, tra cui quattro volte nelle cinque più recenti. 17.40 La Roma ha perso soltanto una delle ultime 12 sfide di Serie A contro l’Inter all’Olimpico: 1-3 nell’agosto 2017 (5 vittorie, 6 pareggi), pareggiando però tutte le ultime tre gare (sempre con il punteggio di 2-2). 17.35 L’Inter è imbattuta da otto sfide di Serie A contro la Roma (2 vittorie, 6 pareggi), la striscia aperta più lunga senza successi per i giallorossi contro una singola avversaria nella competizione – ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.55 Entrano in campo le due squadre! 17.50 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match. 17.45 Laè la squadra che ha tenuto la porta inviolata più volte in gare casalinghe diA nel 2021: 10, tra cui quattro volte nelle cinque più recenti. 17.40 Laha perso soltanto una delle ultime 12 sfide diA contro l’all’Olimpico: 1-3 nell’agosto 2017 (5 vittorie, 6 pareggi), pareggiando però tutte le ultime tre gare (sempre con il punteggio di 2-2). 17.35 L’è imbattuta da otto sfide diA contro la(2 vittorie, 6 pareggi), la striscia aperta più lunga senza successi per i giallorossi contro una singola avversaria nella competizione – ...

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #RomaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - GTSOCCERLive1 : #RomaInter | Roma - Inter/ diretta streaming - anna30048679 : RT @CoronaLupo: #Studenti contro il #greepaSS #Roma Live Circo Massimo Il mondo chiama #romarisponde To World #Students #RESISTENZA #NoGree… - ilcirotano : LIVE Roma-Inter 0-0: Dzeko-Correa in attacco. Mou con Shomurodov - - fcin1908it : Diretta LIVE, Roma-Inter 0-0: Inzaghi cambia, chance per Correa -