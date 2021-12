Ligue 1 2021/2022: Wijnaldum salva il Psg, contro il Lens finisce 1-1 (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel match valido per la diciassettesima giornata di Ligue 1 2021/2022, il Psg viene fermato sull’1-1 dal Lens. Gara complicata per i parigini, che rischiano la seconda sconfitta stagionale ma si salvano in pieno recupero. Incontro che si sblocca al 62?, quando Keylor Navas commette un errore incredibile sull’innocua conclusione di Seko Fofana e permette ai padroni di casa di portarsi avanti. Messi resta ancora a secco, Icardi non trova la via del gol, così Pochettino si affida ai cambi. Al 92?, la rete dell’1-1, porta proprio la firma della panchina. Assist di Mbappé, gol di Wijnaldum e sconfitta evitata allo scadere. Poco male per la classifica, visto che il Psg mantiene la doppia cifra di vantaggio sulle inseguitrici. GLI HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel match valido per la diciassettesima giornata di, il Psg viene fermato sull’1-1 dal. Gara complicata per i parigini, che rischiano la seconda sconfitta stagionale ma sino in pieno recupero. Inche si sblocca al 62?, quando Keylor Navas commette un errore incredibile sull’innocua conclusione di Seko Fofana e permette ai padroni di casa di portarsi avanti. Messi resta ancora a secco, Icardi non trova la via del gol, così Pochettino si affida ai cambi. Al 92?, la rete dell’1-1, porta proprio la firma della panchina. Assist di Mbappé, gol die sconfitta evitata allo scadere. Poco male per la classifica, visto che il Psg mantiene la doppia cifra di vantaggio sulle inseguitrici. GLI HIGHLIGHTS SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2021 Il Brest non si ferma: ko anche il Marsiglia di Gerson e Milik MARSIGLIA (Francia) - Sabato della 17ª giornata di Ligue 1 con il Brest che sbanca anche il Velodrome di Marsiglia portando a casa la 6ª vittoria consecutiva, battuto l'Olympique dell'ex Napoli Milik (entrato nella ripresa) per 2 - 1 . Partita che ...

Formazioni ufficiali Lens - Psg, Ligue 1 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Lens - Psg, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Ligue 1 2021/2022. La squadra di Pochettino vuole altri tre punti per confermarsi in testa alla classifica. Fischio d'inizio fissato per le ore 21.00 di sabato 4 dicembre. Di seguito le scelte dei due ...

Ligue 1 2021/2022: Wijnaldum salva il Psg, contro il Lens finisce 1-1 Sportface.it Lens Psg 0-0: risultato, gol e highlights della partita di Ligue 1 Lens e Psg si sfidano nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato francese: risultato e highlights della gara.

Milan hai visto Faivre? Il francese grande protagonista in Ligue 1, i numeri Tra le squadre che stanno stupendo in Lugue 1 c’è il Brest, merito anche di Faivre, osservato sul mercato dal Milan, ecco i sui numeri Tra le squadre che stanno stupendo in Lugue 1 c’è il Brest, merit ...

