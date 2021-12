Colle, nel Pd c'è chi spinge Berlusconi. Vince Draghi? Rebus istituzionale (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel centrosinistra c'è chi spinge per tenere Silvio in corsa e bloccare l'ascesa di Draghi. Ma se SuperMario ce la facesse si aprirebbe un Rebus istituzionale Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 4 dicembre 2021) Nel centrosinistra c'è chiper tenere Silvio in corsa e bloccare l'ascesa di. Ma se SuperMario ce la facesse si aprirebbe unSegui su affaritaliani.it

Advertising

ilriformista : Elemento aggregante l’elezione del Capo dello Stato e la sintonia per l’azione del premier. Calenda resta freddo. N… - avanzidicervell : #BuonaDomenica! «Voce di uno che grida nel deserto:Preparate la via del Signore,raddrizzate i suoi sentieri!Ogni bu… - MMastrantuono : RT @ilriformista: Elemento aggregante l’elezione del Capo dello Stato e la sintonia per l’azione del premier. Calenda resta freddo. Nel cen… - maurizioft : RT @ilriformista: Elemento aggregante l’elezione del Capo dello Stato e la sintonia per l’azione del premier. Calenda resta freddo. Nel cen… - NemNemecsek : RT @ilriformista: Elemento aggregante l’elezione del Capo dello Stato e la sintonia per l’azione del premier. Calenda resta freddo. Nel cen… -