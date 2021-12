Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021-2022: Frida Karlsson al comando, +60 su Therese Johaug (Di sabato 4 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 Karlsson Frida SWE 320 2 Johaug Therese NOR 260 3 DAHLQVIST Maja SWE 227 4 BRENNAN Rosie USA 210 5 DIGGINS Jessie USA 163 6 ANDEON Ebba SWE 126 7 PARMAKOSKI Krista FIN 121 8 NEPRYAEVA Natalia RUS 121 9 HENNIG Katharina GER 119 10 HAGSTROEM Johanna SWE 11830 LAURENT Greta ITA 3736 GANZ Caterina ITA 2651 BROCARD Elisa ITA 11 Classifica SPRINT DEL Mondo SCI DI fondo femminile 2021-2022 1 DAHLQVIST Maja SWE 227 2 HAGSTROEM Johanna SWE 118 3 DIGGINS Jessie USA 113 4 FALLA Maiken Caspersen NOR 96 5 WENG Tiril Udnes NOR 72 6 LAMPIC ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)GENERALEDELSCI DISWE 320 2NOR 260 3 DAHLQVIST Maja SWE 227 4 BRENNAN Rosie USA 210 5 DIGGINS Jessie USA 163 6 ANDEON Ebba SWE 126 7 PARMAKOSKI Krista FIN 121 8 NEPRYAEVA Natalia RUS 121 9 HENNIG Katharina GER 119 10 HAGSTROEM Johanna SWE 11830 LAURENT Greta ITA 3736 GANZ Caterina ITA 2651 BROCARD Elisa ITA 11SPRINT DELSCI DI1 DAHLQVIST Maja SWE 227 2 HAGSTROEM Johanna SWE 118 3 DIGGINS Jessie USA 113 4 FALLA Maiken Caspersen NOR 96 5 WENG Tiril Udnes NOR 72 6 LAMPIC ...

