Cazzaniga ora scherza: 'Mi spiace non stare con la vera Alessandra Ambrosio. Ma potremmo diventare amici' (Di sabato 4 dicembre 2021) Una storia che ha fatto il giro del mondo e ha reso increduli tutti. È quella di Roberto Cazzaniga , il giocatore di volley che ha creuto per 15 anni di essere fidanzato con la modella brasiliana ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Una storia che ha fatto il giro del mondo e ha reso increduli tutti. È quella di Roberto, il giocatore di volley che ha creuto per 15 anni di essere fidanzato con la modella brasiliana ...

Advertising

Marilenapas : RT @fanpage: Per 15 anni una finta fidanzata ha utilizzato le sue foto per estorcere oltre 700mila euro all''ex azzurro di pallavolo Robert… - infoitsport : Cazzaniga, il pallavolista truffato ora fa il dog sitter. Spuntano altri raggirati - LucaCannone5 : RT @fanpage: Per 15 anni una finta fidanzata ha utilizzato le sue foto per estorcere oltre 700mila euro all''ex azzurro di pallavolo Robert… - amerigormea : RT @fanpage: Per 15 anni una finta fidanzata ha utilizzato le sue foto per estorcere oltre 700mila euro all''ex azzurro di pallavolo Robert… - gianpi36590925 : RT @fanpage: Per 15 anni una finta fidanzata ha utilizzato le sue foto per estorcere oltre 700mila euro all''ex azzurro di pallavolo Robert… -