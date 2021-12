ATTENZIONE AGLI AGGIORNAMENTI RICHIESTI ALL’INTERNO DELLE APP DEL TELEFONO SENZA PASSARE DAGLI STORE (Di sabato 4 dicembre 2021) Abbiamo recentemente lanciato una nuova sezione del nostro blog sulla sicurezza informatica dal titolo “TRUFFE INFORMATICHE DALLA A ALLA Z : TRAPPOLE E SOLUZIONI” e quella di cui vi parliamo oggi è davvero una truffa ben congeniata. Ecco lo scenario : scarichiamo una app dallo STORE e al momento dell’installazione la app è “pulita”, grazie ai controlli effettuati da Google. Nessun virus quindi presente al momento dell’installazione ma vedremmo che verrà scaricato in un secondo momento. Dopo alcuni giorni entrando dentro la APP, e lo ripetiamo, siamo dentro alla App, arriva la richiesta di scaricare degli AGGIORNAMENTI per continuare ad utilizzarla. Pensando che sia un normale aggiornamento concediamo i permessi RICHIESTI ed in due tocchi crediamo di aver fatto buona cosa e magari di avere ottenuto nuove funzioni gratuite. ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 4 dicembre 2021) Abbiamo recentemente lanciato una nuova sezione del nostro blog sulla sicurezza informatica dal titolo “TRUFFE INFORMATICHE DALLA A ALLA Z : TRAPPOLE E SOLUZIONI” e quella di cui vi parliamo oggi è davvero una truffa ben congeniata. Ecco lo scenario : scarichiamo una app dalloe al momento dell’installazione la app è “pulita”, grazie ai controlli effettuati da Google. Nessun virus quindi presente al momento dell’installazione ma vedremmo che verrà scaricato in un secondo momento. Dopo alcuni giorni entrando dentro la APP, e lo ripetiamo, siamo dentro alla App, arriva la richiesta di scaricare degliper continuare ad utilizzarla. Pensando che sia un normale aggiornamento concediamo i permessied in due tocchi crediamo di aver fatto buona cosa e magari di avere ottenuto nuove funzioni gratuite. ...

Advertising

Brill36834785 : RT @fluttershay7: @GrandeFratello Secondo me le principesse non portano rispetto per niente e nessuno. Poi perché date attenzione sempre ag… - giap87625642 : RT @NFratoianni: Bene #GreeenPass e #SuperGreenPass ma non possono diventare salvacondotto assoluto sanitario.Non allentare giusta attenzio… - solounastella : RT @rik_musmeci: @vitalbaa @luigidimaio Questo paternalismo, questo trattare i cittadini tutti come bambini (scemi) è davvero ESASPERANTE.… - oldwitch13 : RT @fluttershay7: @GrandeFratello Secondo me le principesse non portano rispetto per niente e nessuno. Poi perché date attenzione sempre ag… - AleAle52359118 : @ilsitodifirenze Sia mai che non ci fossero ... Luci ed alberi sono la vera anima del Natale ... senza ci sentiremo… -