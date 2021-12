XF, in semifinale fuori Erio. L’ira di Manuel: “Fallimento del programma” (Di venerdì 3 dicembre 2021) XF 2021, la semifinale di una edizione (sic) tra le più piatte degli ultimi anni, causa “piattume” dei concorrenti in gara, tutti bravini ma nessuna eccellenza, e causa “piattume” del tavolo dei giudici, che quest’anno ha perso l’alchimia dello scorso anno, ha visto l’eliminazione di colui che era stato dato per vincitore dai giornalisti e addetti al settore fin dalla conferenza stampa, il raffinatissimo e “alieno” Erio. Probabilmente troppo alieno per un programma di massa come X Factor, tanto da venir, alla fine “espulso come un brufolo“, citazione di Manuel Agnelli, da chi non ne ha capito il diverso linguaggio, la raffinatezza e sensibilità (il pubblico) e da chi non è stato in grado di proteggerne l’unicità (i giudici). “È stato un Fallimento del programma e del tavolo dei ... Leggi su dilei (Di venerdì 3 dicembre 2021) XF 2021, ladi una edizione (sic) tra le più piatte degli ultimi anni, causa “piattume” dei concorrenti in gara, tutti bravini ma nessuna eccellenza, e causa “piattume” del tavolo dei giudici, che quest’anno ha perso l’alchimia dello scorso anno, ha visto l’eliminazione di colui che era stato dato per vincitore dai giornalisti e addetti al settore fin dalla conferenza stampa, il raffinatissimo e “alieno”. Probabilmente troppo alieno per undi massa come X Factor, tanto da venir, alla fine “espulso come un brufolo“, citazione diAgnelli, da chi non ne ha capito il diverso linguaggio, la raffinatezza e sensibilità (il pubblico) e da chi non è stato in grado di proteggerne l’unicità (i giudici). “È stato undele del tavolo dei ...

