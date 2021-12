Variante Omicron, in Francia 9 casi: convocato vertice (Di venerdì 3 dicembre 2021) Salgono a nove i casi della Variante Omicron del coronavirus accertati in Francia. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Parigi, precisando che ”sono stati rilevati 9 casi in Francia nei seguenti territori: Reunion, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France, Pays de la Loire e regione del Grand Est”. Intanto il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che lunedì si terrà un nuovo Consiglio per la difesa della salute per “vedere se sia necessario adottare ulteriori misure” di fronte alla quinta ondata di coronavirus, che ieri ha descritto come “preoccupante”. “La quinta ondata della pandemia è particolarmente forte” e “la situazione è preoccupante”, ha osservato Jean Castex, citando un “aumento del 60 per cento dei casi osservati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Salgono a nove idelladel coronavirus accertati in. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Parigi, precisando che ”sono stati rilevati 9innei seguenti territori: Reunion, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile-de-France, Pays de la Loire e regione del Grand Est”. Intanto il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che lunedì si terrà un nuovo Consiglio per la difesa della salute per “vedere se sia necessario adottare ulteriori misure” di fronte alla quinta ondata di coronavirus, che ieri ha descritto come “preoccupante”. “La quinta ondata della pandemia è particolarmente forte” e “la situazione è preoccupante”, ha osservato Jean Castex, citando un “aumento del 60 per cento deiosservati ...

Advertising

SkyTG24 : #VonderLeyen: 'Siamo preoccupati per la variante #Omicron, è tempo di discutere dell'obbligo vaccinale':… - DavidPuente : L’OMS ammette che la variante Omicron era stata scoperta nel 2020? No! La tabella delle varianti è stata alterata - PiazzapulitaLA7 : 'Omicron sembra essere più contagiosa della variante Delta che era già più contagiosa della varicella...' Andrea Cr… - DrazenWBD : RT @ChanceGardiner: La dottoressa Coetzee, presidente della South African Medical Association Non ho visto nulla in questa variante Omicr… - paoloigna1 : In una scuola di #Sidney tre studenti hanno contratto la variante #omicron del #covid19. In #Australia casi in legg… -