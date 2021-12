Turismo | Vacca M5S | “Con le linee guida la stagione invernale riparte in sicurezza”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA – “Finalmente leper consentire la ripresa del settore sciistico sono state adottate con ordinanza del ministero della Salute. In questo modo tutti gli operatori del settore avranno regole chiare e certe per svolgere l’attività in pienae nel rispetto della salute pubblica”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle Gianluca, firmatario dell’interpellanza urgente sullanza del. “Il settore turistico– spiega– è stato uno dei più danneggiati da questa pandemia, subendo le più gravi conseguenze negative dovute alle limitazioni messe in campo per arginare la diffusione del virus. Gli operatori in Italia hanno dimostrato ampiamente di prestare massima attenzione ai ...