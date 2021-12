Stop a Kjaer, icona del calcio dal volto umano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel giorno in cui l'amico torna in campo, il danese si ferma per un infortunio grave: salutato dall'applauso anche dei tifosi avversari Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nel giorno in cui l'amico torna in campo, il danese si ferma per un infortunio grave: salutato dall'applauso anche dei tifosi avversari

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Shootout_ita: Tegola per il #Milan #Kjaer dovrà essere operato ai legamenti... Si profila un lungo stop - MomentiCalcio : #Milan, #Kjaer dovrà operarsi ai legamenti: si teme un lungo stop - RedazioneFM : Tegola #Kjaer: Domani l'intervento, si teme un lungo stop - infoitsport : Milan, le prime sensazioni sullo stop di Kjaer dopo il comunicato della società - Bianca34874951 : RT @InterCM16: Lungo stop per #Kjaer, almeno 1 mese di stop per #Koulibaly -