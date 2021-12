Oroscopo | i segni più goffi dello zodiaco

Leggi su piusanipiubelli

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ovunque andiate avete sempre paura di fare una figuraccia colossale? Non è raro per voi far cadere tutto a terra oppure sbagliare in modo evidente quando vi trovate in una situazione comune? Forse siete uno deipiùe imbranati: scopriamolo insieme! Siete sempre protagonisti di qualche figuraccia che vi mette inevitabilmente in imbarazzo? Non trovate mai il modo di uscire da una situazione complicata e, anzi, riuscite sempre a crearvi una difficoltà anche quando non c’è? Bicchieri rovesciati a tavola e cadute imbarazzanti sono all’ordine del giorno per voi? Scopriamo insieme se il vostro segno è tra quelli più! Vediamo qual è la classifica secondo l’. Vergine La Vergine non è sicuramente tra i ...