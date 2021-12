Non toccate quel chip. Ftc blocca l’accordo Nvidia-Arm (Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è la firma di Lina Khan sulla decisione della Federal Trade Commission di citare in giudizio Nvidia per l’acquisizione da 40 miliardi di dollari di Arm, i cui chip sono utilizzati in smartphone, tablet e console da aziende come Apple, Samsung e Qualcomm. quella che riguarda il colosso statunitense e l’azienda britannica passata nel 2016 nelle mani della giapponese SoftBank per 24 miliardi di sterline è la prima importante decisione da parte della Ftc nell’era Khan, una delle maggiori critiche delle grandi fusioni aziendali e dei monopoli nel settore tecnologico, scelta nei mesi scorsi dal presidente Joe Biden incassando gli applausi dell’ala più a sinistra del Partito democratico. Secondo la Ftc, che ha approvato all’unanimità la decisione, l’affare, si legge in una nota, “darebbe a una delle più grandi aziende di ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) C’è la firma di Lina Khan sulla decisione della Federal Trade Commission di citare in giudizioper l’acquisizione da 40 miliardi di dollari di Arm, i cuisono utilizzati in smartphone, tablet e console da aziende come Apple, Samsung e Qualcomm.la che riguarda il colosso statunitense e l’azienda britannica passata nel 2016 nelle mani della giapponese SoftBank per 24 miliardi di sterline è la prima importante decisione da parte della Ftc nell’era Khan, una delle maggiori critiche delle grandi fusioni aziendali e dei monopoli nel settore tecnologico, scelta nei mesi scorsi dal presidente Joe Biden incassando gli applausi dell’ala più a sinistra del Partito democratico. Secondo la Ftc, che ha approvato all’unanimità la decisione, l’affare, si legge in una nota, “darebbe a una delle più grandi aziende di ...

Advertising

GabrieleCarrer : RT @formichenews: Non toccate quel chip. Ftc blocca l’accordo Nvidia-Arm Colosso Usa citato in giudizio: bloccata l’acquisizione dell’azie… - formichenews : Non toccate quel chip. Ftc blocca l’accordo Nvidia-Arm Colosso Usa citato in giudizio: bloccata l’acquisizione del… - makethewheel : no vabe non mi toccate proprio ma poi alex palesemente io che voglio consolare invece dico cose che peggiorano la situazione #Amici21 - PBPcalcio : @TommasoTurci @Alenize82 @congy17 @86_longo @matmosciatti11 @gippu1 @GeorgeSpalluto @LorenzoAndreol4 El burrito mio… - SSerrapede : @Musicassetta_95 @_realmiche Intanto ancora non hai riportato alcuna sentenza. Hai avuto il tempo per scrivere le… -