Michelle Monaghan e Jodie Turner-Smith nel cast della serie Bad Monkey

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Le attricifaranno parte deldi Bad, la nuovaApple TV+ con star Vince Vaughn.e Meredith Hagner saranno tra i protagonisti di Bad, una nuovaprodotta per Apple TV+. Il progetto è stato scritto e verrà prodotto da Bill Lawrence, reduce dal successo di Ted Lasso, basandosi sul romanzo scritto nel 2013 da Carl Hiaasen. Alla regia del primo episodio di Badsarà impegnato l'esperto Marcos Siega, recentemente nel team di The Flight Attendant e Dexter. La storia ha come protagonista Andrew Yancy (Vince Vaughn), ...

Le attrici Michelle Monaghan e Jodie Turner-Smith faranno parte del cast di Bad Monkey, la nuova serie Apple TV+ con star Vince Vaughn. Michelle Monaghan, Jodie Turner-Smith e Meredith Hagner saranno ...