Il re del bisturi su Real Time: Concetta Varricchio

Giovedì 2 dicembre 2021 è andato in onda il secondo episodio della terza stagione de Il Re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 0,00.

Il re del bisturi: Concetta Varricchio

La protagonista del secondo episodio della terza stagione è Concetta Varricchio, una donna di Benevento che lamenta un problema di "asimmetria intima" (guardando la puntata capirete meglio di cosa si stratta dalle sue stesse parole) che l'ha sempre imbarazzata e fatta sentire diversa ...

