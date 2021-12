Il Papa a Cipro: "I migranti cercano una vita migliore, condividiamo la speranza con loro" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stamattina la messa nello stadio di Nicosia: "No al moralismo che giudica, servono cristiani illuminati che seminano luce nel buio". L'ultimo appuntamento del Pontefice sarà oggi la preghiera ecumenica con i migranti. 50 quelli che da Cipro saranno trasferiti in Italia a spese della Santa Sede. Domani Francesco partirà per la Grecia, tappa a Lesbo Leggi su rainews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stamattina la messa nello stadio di Nicosia: "No al moralismo che giudica, servono cristiani illuminati che seminano luce nel buio". L'ultimo appuntamento del Pontefice sarà oggi la preghiera ecumenica con i. 50 quelli che dasaranno trasferiti in Italia a spese della Santa Sede. Domani Francesco partirà per la Grecia, tappa a Lesbo

