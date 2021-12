Dazn, l’Agcom scrive alla Lega Serie A: chiesta una valutazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una valutazione su quanto offerto da Dazn in termini di qualità. E’ quanto chiesto dall’Agcom alla Lega Serie A con una lettera avente l’obiettivo, secondo Il Sole 24 ore, di “definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite”, oltre alle “soglie e i criteri per la quantificazione e la corresponsione di indennizzi nei confronti degli utenti a fronte dei disagi subiti”. Sotto i riflettori, la qualità del servizio offerto, la tutela dei consumatori e la misurazione degli ascolti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Unasu quanto offerto dain termini di qualità. E’ quanto chiesto dalA con una lettera avente l’obiettivo, secondo Il Sole 24 ore, di “definire i parametri di qualità dei servizi di trasmissione in live streaming delle partite”, oltre alle “soglie e i criteri per la quantificazione e la corresponsione di indennizzi nei confronti degli utenti a fronte dei disagi subiti”. Sotto i riflettori, la qualità del servizio offerto, la tutela dei consumatori e la misurazione degli ascolti. SportFace.

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Dazn, l'Agcom scrive alla Lega Serie A: l'autorità in pressing per qualità e ascolti - MondoNapoli : L'Agcom in pressione con la Lega Serie A su Dazn - - ImpieriFilippo : RT @An_Bion: L'#Agcom scrive alla Lega @SerieA chiedendo valutazioni su #DAZN. Nei fatti un modo per spingere i club a uscire allo scoperto… - LaskaJuventus : RT @TuttoMercatoWeb: Dazn, l'Agcom scrive alla Lega Serie A: l'autorità in pressing per qualità e ascolti - TuttoMercatoWeb : Dazn, l'Agcom scrive alla Lega Serie A: l'autorità in pressing per qualità e ascolti -