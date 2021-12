Covid: cresce l'incidenza, scende l'Rt a1,20, ma aumentano i ricoveri (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dai dati del monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità sul Covid, emerge che nell'ultima settimana l'incidenza a livello nazionale continua ad aumentare: 155 contagi per 100mila abitanti, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dai dati del monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità sul, emerge che nell'ultima settimana l'a livello nazionale continua ad aumentare: 155 contagi per 100mila abitanti, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Italia cresce l'incidenza a 155 ma cala l'Rt medio a 1,20 #covid - Agenzia_Ansa : Covid, l'incidenza cresce fino a 155. L'iIndice Rt in lieve calo, ora è a 1.20 - petergomezblog : Veneto, l’annuncio di Zaia: “Cresce la pressione sugli ospedali. È necessario ridurre le prestazioni non Covid”… - bizcommunityit : Covid, in Italia cresce l'incidenza a 155 ma cala l'Rt medio a 1,20 - infoitinterno : Cresce ancora il covid in Piemonte: 1204 i nuovi casi, i ricoverati sono 436 -