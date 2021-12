Buenos Aires sempre più smart (Di venerdì 3 dicembre 2021) La capitale dell’Argentina premiata come smart City dell’anno allo “smart City Expo World Congress”, che si è svolto a Barcellona a fine novembre. All’interno della manifestazione più prestigiosa dedicata alle città intelligenti, il riconoscimento più alto è andato a Buenos Aires per il suo sofisticato e sostenibile sistema di gestione dei rifiuti. Un progetto lanciato dall’amministrazione cittadina nel 2012 e oggi divenuto una best practice a livello mondiale, al punto da arrivare ad alimentare 20.000 abitazioni in città grazie all’elettricità prodotta dal processo di lavorazione dei rifiuti. Un vero e proprio modello di economia circolare che sostiene la riduzione di rifiuti, incoraggia la raccolta differenziata e mette a disposizione della collettività una serie di impianti in grado di trattare gli scarti e di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) La capitale dell’Argentina premiata comeCity dell’anno allo “City Expo World Congress”, che si è svolto a Barcellona a fine novembre. All’interno della manifestazione più prestigiosa dedicata alle città intelligenti, il riconoscimento più alto è andato aper il suo sofisticato e sostenibile sistema di gestione dei rifiuti. Un progetto lanciato dall’amministrazione cittadina nel 2012 e oggi divenuto una best practice a livello mondiale, al punto da arrivare ad alimentare 20.000 abitazioni in città grazie all’elettricità prodotta dal processo di lavorazione dei rifiuti. Un vero e proprio modello di economia circolare che sostiene la riduzione di rifiuti, incoraggia la raccolta differenziata e mette a disposizione della collettività una serie di impianti in grado di trattare gli scarti e di ...

Ultime Notizie dalla rete : Buenos Aires Trezeguet cancella Allegri: Alla Juve consiglio un allenatore, è bravissimo - Top News ... che oggi sta provando la scalata ai vertici dirigenziali del River Plate , consiglia ai bianconeri di puntare su un tecnico che in sette anni e mezzo ha vinto tredici titoli col club di Buenos Aires ...

Una Vita trame dal 6 all'11 dicembre: un grande ritorno e due nuovi arrivi Pertanto, decide di annullare l'esibizione davanti al re e di partire subito per Buenos Aires. Al contrario, José Miguel vorrebbe che lei si esibisse lo stesso. Alla fine, vince la cantante, che ...

A Buenos Aires trionfano Paquito e Martin Corriere dello Sport.it Buenos Aires sempre più smart All’interno della manifestazione più prestigiosa dedicata alle città intelligenti, il riconoscimento più alto è andato a Buenos Aires per il suo sofisticato e sostenibile sistema di gestione dei rifiu ...

Debito Argentina, pressione dei ‘bondisti ristrutturati’ al Fmi: “Riforme rigide da subito” Argentina: i fondi di investimento possessori di titoli ristrutturati del debito chiedono al Fmi riforme rigide nel prossimo accordo ...

