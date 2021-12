GF Vip | fiocco rosa | “E’ una femminuccia” Una gioia infinita che vogliono condividere con tutti i loro Fan

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Foto a fine articolo! Tommy Vee è diventato papà. Il dee jay e produttore discografico italiano, al secolo Tommaso Vianello, già concorrente del Grande Fratello 2004, ha condiviso la bella notizia con i suoi follower mostrando la foto della sua prima figlia, frutto dell’amore per la compagna Greta Rubino. “Alle 2.39 del 1 Dicembre e’ nata Penelope. Stiamobene e siamo felici. La mamma è stata grandiosa!” ha scritto a corredo del post raggiunto da migliaia di auguri da parte di amici e fan del 48enne veneziano. Chi è Greta Rubino, la compagna di Tommy Vee Tommy Vee e Greta Rubino fanno coppia da qualche anno. Lei è una fashion designer e su Instagram conta un seguito di quasi 9mila follower. Tante le foto che la mostrano felice con il compagno con cui oggi condivide ladella maternità della piccola appena nata. Se per Tommaso ...

