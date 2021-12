Ascolti tv mercoledì 1 dicembre 2021: Tutto il mio folle amore, Tutta colpa di Freud (la serie), Chi l’ha visto?, Mare Fuori, dati Auditel e share (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ascolti Tv mercoledì 1 dicembre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv mercoledì 1 dicembre 2021: dati di Ascolti di ieri in prima serata Ieri sera, mercoledì 1 dicembre 2021, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 i dati di ascolto per la serata di ieri, mercoledì 1 dicembre. Su Rai 1 il film ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 dicembre 2021)Tv. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tvdidi ieri in prima serata Ieri sera,, tanti programmi e film in prima serata sui canali Rai e Mediaset. Dalle ore 10:00 idi ascolto per la serata di ieri,. Su Rai 1 il film ...

Advertising

CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 1 dicembre 2021: Tutto il mio folle amore, Tutta colpa di Freud (la serie), Chi l'ha visto?, M… - livelifeVale : RT @Anna50732053: Durata perfetta: una fiction non dovrebbe mai durare oltre le 23.30. Serie bellissima divertente e anche molto emozionant… - Anna50732053 : Durata perfetta: una fiction non dovrebbe mai durare oltre le 23.30. Serie bellissima divertente e anche molto emoz… - GiuseppeDiGraz3 : Come ogni mercoledì il diversamente giornalista #cincin con questa becera trasmissione realizza la fiera delle idio… - la_akasette : @EUPHORlA95 Secondo me è proprio sbagliato il giorno. Rispetto a un professore fa meno Ascolti. Ci sta un motivo .… -