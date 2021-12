Jean Todt ricorda: “Senna in Ferrari? Ecco perché non fu possibile…” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Uno dei periodi più esaltanti della storia della Ferrari è coinciso con la presenza di Jean Todt. In queste ultime ore, l’ex dirigente della Rossa di Maranello, ha rivelato della sua volontà di portare Ayrton Senna sul sedile del Cavallino Rampante. Non fu possibile, purtroppo, per diverse situazioni. Una di queste, la prematura scomparsa del pilota brasiliano che spezzò la sua vita ed il sogno del francese. Le parole di Jean Todt Ecco le parole del presidente della FIA ed ex caposaldo della Ferrari sulle colonne di beIN Sports: “Poche settimane dopo il mio arrivo incontrai Ayrton Senna durante il weekend di Monza, nell’hotel in cui alloggiavamo e gli ho offerto la possibilità di passare alla Ferrari nel 1995, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Uno dei periodi più esaltanti della storia dellaè coinciso con la presenza di. In queste ultime ore, l’ex dirigente della Rossa di Maranello, ha rivelato della sua volontà di portare Ayrtonsul sedile del Cavallino Rampante. Non fu possibile, purtroppo, per diverse situazioni. Una di queste, la prematura scomparsa del pilota brasiliano che spezzò la sua vita ed il sogno del francese. Le parole dile parole del presidente della FIA ed ex caposaldo dellasulle colonne di beIN Sports: “Poche settimane dopo il mio arrivo incontrai Ayrtondurante il weekend di Monza, nell’hotel in cui alloggiavamo e gli ho offerto la possibilità di passare allanel 1995, ...

itsgiuliadip : @_thegod_father io ho già contattato jean todt - AleMex66 : Jean Todt e l’amara riflessione su Alonso: nessuno ha il coraggio di dirlo - Luxgraph : F1, Jean Todt rivela un aneddoto su Senna: 'Non arrivò in Ferrari per i contratti di Alesi e Berger' - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1 | Jean Todt ha rievocato un interessante retroscena di mercato legato alla leggenda brasiliana - FormulaPassion : #F1 | Jean Todt ha rievocato un interessante retroscena di mercato legato alla leggenda brasiliana -