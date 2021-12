Genoa Milan 0-1 LIVE | la sblocca Ibrahimovic

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi. 2? Kjaer a terra Uscita su Cambiaso a metà campo, il danese si pianta lamentando un problema al ginocchio sinistro; l’azione continua e dopo un lungo ‘batti e ribatti’ lo stesso Cambiaso calcia alto. 4? Gioco ancora fermo, entra addirittura Pioli in campo per sincerarsi delle condizioni di Kjaer che dovrà abbandonare il campo in barella; si teme un serio infortunio per il centrale danese. 5? ...

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Milan

Commenta per primo Stefano Sturaro , centrocampista del, parla a Dazn prima della partita col: 'Che il gol mi manca è una parola grossa, faccio un altro mestiere. Piuttosto spero che i gol li segnino gli attaccanti, ma indipendentemente da chi ...Commenta per primo Shevchenko per ilnon sarà mai un avversario. Lo hanno fatto capire chiaramente i tifosi delpresenti a Marassi per la sfida con ilintonando cori per il tecnico ucraino.Il Milan è passato in vantaggio sul campo del Genoa con una straordinaria punizione di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese ha impallinato Sirigu con un bellissimo tiro a giro all’angolino. Per ...Torino, 1 dicembre 2021 - "Morata non ha disimparato a fare gol. Contro l'Atalanta ha giocato una delle migliori gare in questa stagione sia a livello tecnico che caratteriale. A volte c'è dell'accani ...