Cadono sassi dalla montagna | deraglia un treno regionale nel Bresciano

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Cedegolo. Incidente ferroviario nella mattinata di mercoledì a Cedegolo, in Val Camonica, lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Poco dopo le sei e mezza un mezzo dird èto dopo aver colpito alcuni massi presenti sui binari. Secondo una prima ricostruzione, i massi si sono staccatiinvadendo la linea ferroviaria. Il macchinista ha visto la frana ed è riuscito a contenere l’impatto contro un masso di oltre un metro cubo caduto sui binari. Sulc’erano 15 persone, soprattutto studenti e lavoratori pendolari, . Non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri che stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda.

Ultime Notizie dalla rete : Cadono sassi

