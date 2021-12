Usa, sparatoria in una scuola: 15enne uccide 3 studenti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tragedia in una scuola superiore del Michigan: uno15 enne ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica, uccidendo 3 studenti. Fermato dalla polizia, il giovane killer si è rifiutato di dire come avesse ottenuto l'arma Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tragedia in unasuperiore del Michigan: uno15 enne ha aperto il fuoco con una pistola semiautomatica,ndo 3. Fermato dalla polizia, il giovane killer si è rifiutato di dire come avesse ottenuto l'arma

