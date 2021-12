Uomini e Donne: Andrea Nicole infrange il regolamento e fa la sua scelta [Spoiler] (Di martedì 30 novembre 2021) Andrea Nicole Caos in studio a Uomini e Donne. Nella registrazione odierna del dating show condotto da Maria De Filippi, Andrea Nicole Conte ha fatto la sua scelta finale in una maniera del tutto atipica che non è piaciuta per niente agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, né tanto meno alla conduttrice. In base a quanto riporta Il Vicolo Delle News, Andrea Nicole si è infatti presentata in studio al fianco del corteggiatore Ciprian Aftim. Nel corso della puntata, è stato così chiarito che il ragazzo, ieri sera, si è presentato a casa della tronista, senza consultare minimamente la redazione del programma, ed ha ottenuto da lei il permesso di entrare. I due, incuranti delle regole di Uomini e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 30 novembre 2021)Caos in studio a. Nella registrazione odierna del dating show condotto da Maria De Filippi,Conte ha fatto la suafinale in una maniera del tutto atipica che non è piaciuta per niente agli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, né tanto meno alla conduttrice. In base a quanto riporta Il Vicolo Delle News,si è infatti presentata in studio al fianco del corteggiatore Ciprian Aftim. Nel corso della puntata, è stato così chiarito che il ragazzo, ieri sera, si è presentato a casa della tronista, senza consultare minimamente la redazione del programma, ed ha ottenuto da lei il permesso di entrare. I due, incuranti delle regole die ...

