Sette volte Messi, l'argentino trionfa al Pallone d'oro (Di lunedì 29 novembre 2021) AGI - L'attaccante argentino del Paris Saint Germain, Lionel Messi, ha vinto la 65esima edizione del Pallone d'oro consegnato nella cerimonia a Parigi. Si tratta del settimo successo per 'la Pulce' che nel 2021 ha conquistato la Copa America con la selezione albiceleste e la Coppa di Spagna in maglia blaugrana. Al secondo posto la punta polacca del Bayern Monaco, Robert Lewandoski, che ha ricevuto invece il premio come migliore attaccante dell'anno solare. Sul gradino più basso del podio il centrocampista del Chelsea Jorginho che ha alzato nel corso dell'anno Champions League, Supercoppa Uefa ed Europeo. Il portiere italiano del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, ha ricevuto il premio Yashin come miglior portiere del 2021. "E' stato un anno indimenticabile per me - commenta sul palco Donnarumma - a cominciare dal ...

