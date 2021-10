Proteste No Green Pass a Trieste, la «donna incinta manganellata dalla polizia» non è incinta ed è stata colpita da un idrante (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A seguito degli scontri tra polizia e manifestanti No Green Pass al porto di Trieste, dal 18 ottobre 2021 circola un video di una donna che viene soccorsa per una ferita sanguinante sulla fronte. Nonostante nel video non si faccia alcun riferimento alle sue condizioni, nelle condivisioni social si sostiene che la donna fosse incinta e fosse stata manganellata dagli agenti. In molti avevano diffuso lo screenshot decontestualizzato di un articolo del 2014 del sito Blastingnews, collegandolo erroneamente alla vicenda di Trieste nonostante nel titolo si leggesse chiaramente «Milano». Allo stesso tempo, lo screenshot veniva usato erroneamente per smentire la narrativa della “donna ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) A seguito degli scontri trae manifestanti Noal porto di, dal 18 ottobre 2021 circola un video di unache viene soccorsa per una ferita sanguinante sulla fronte. Nonostante nel video non si faccia alcun riferimento alle sue condizioni, nelle condivisioni social si sostiene che lafossee fossedagli agenti. In molti avevano diffuso lo screenshot decontestualizzato di un articolo del 2014 del sito Blastingnews, collegandolo erroneamente alla vicenda dinonostante nel titolo si leggesse chiaramente «Milano». Allo stesso tempo, lo screenshot veniva usato erroneamente per smentire la narrativa della “...

