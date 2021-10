LIVE Sinner-Musetti 7-5 4-1, ATP Anversa in DIRETTA: scappa l’altoatesino, doppio break nel secondo set (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Continua ad andare in spinta Sinner, a due punti dai quarti. 15-15 Palla corta di dritto di Musetti, Sinner ci arriva e piazza il dritto vincente incrociato in corsa. 15-0 Prima esterna vincente di Musetti. 5-1 Sinner, gran prima esterna. Musetti servirà per rimanere nel match. 40-30 Dritto in rete di Musetti nel tentativo di non concedere spazio a Sinner e darsi una chance per accorciare. 30-30 Cerca di avventurarsi a rete Sinner dopo il dritto, ma stavolta la volée gli rimane sotto il nastro. 30-15 Se ne va il dritto in corsa di Musetti. 15-15 Non perfetto il dritto di Sinner, che però va a finire sull’incrocio delle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Continua ad andare in spinta, a due punti dai quarti. 15-15 Palla corta di dritto dici arriva e piazza il dritto vincente incrociato in corsa. 15-0 Prima esterna vincente di. 5-1, gran prima esterna.servirà per rimanere nel match. 40-30 Dritto in rete dinel tentativo di non concedere spazio ae darsi una chance per accorciare. 30-30 Cerca di avventurarsi a retedopo il dritto, ma stavolta la volée gli rimane sotto il nastro. 30-15 Se ne va il dritto in corsa di. 15-15 Non perfetto il dritto di, che però va a finire sull’incrocio delle ...

