IL CACCIATORE 3: FRANCESCO MONTANARI RIPRENDE LA CACCIA AI MAFIOSI. PEPPINO MAZZOTTA NEW ENTRY (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una posta in gioco sempre più alta, ma anche un equilibrio emotivo difficile da ritrovare: si muove su questo duplice binario – tra la vita professionale e quella familiare del magistrato Saverio Barone – la terza stagione della serie "Il CACCIATORE", in onda da mercoledì 20 ottobre in prima serata su Rai2. Coproduzione Cross Productions e Beta in collaborazione con Rai Fiction, la serie con l'attore romano FRANCESCO MONTANARI nei panni del magistrato conferma lo stile serrato e movimentato che la ha fatta apprezzare dal pubblico, con la direzione di Davide Marengo e Fabio Paladini, con le atmosfere create dalla fotografia di Davide Manca. Un racconto della lotta alla mafia tra action e poliziesco, senza perdere le sfumature tipiche di un periodo storico particolarmente tormentato per il Paese e per la Sicilia in ...

