Herrera | tunnel a Neymar | lui risponde con un calcione

Advertising

Colapesce70 : @PassioneMessina Una squadra operaia, consapevole dei propri limiti. Brutti, sporchi e dannati. Una squadra da seri… -

Ultime Notizie dalla rete : Herrera tunnel

Juventus News 24

Durante il torello di uno degli allenamenti di inizio settimana del Paris Saint - Germain, lo spagnolo Anderha osato superare Neymar con un: il brasiliano ha risposto con un calcione... con tanto di espulsione: stadio cagliaritano in festa, mentre Fonseca arriva alper gli spogliatoi accompagnato, in campo, dagli amici ed ex compagni Francescoli ed, e sugli spalti, ...