Gf Vip | Lulù non vuole più convivere con Manuel Bortuzzo | ecco cosa è successo

Lulù Selassiè è stata la protagonista di un nuovo momento di sconforto all'interno della casa del Gf Vip a causa di Manuel Bortuzzo. La principessa si è sfogata tra le lacrime con Gianmaria Antinolfi, dicendo che non riesce più a vivere con Manuel dopo la fine della sua conoscenza, dal momento che lui la ignora completamente. Antinolfi ha cercato di consolarla, ma la ragazza è davvero sofferente, deciderà di abbandonare il gioco?

