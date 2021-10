Y: L’ultimo uomo, non ci sarà una seconda stagione (Di martedì 19 ottobre 2021) Il viaggio di Yorick, Hero, della madre Diane Lane e della scimmia Ampersand è stato interrotto dopo una sola stagione. La storia travagliata della trasposizione del fumetto Y: L’ultimo uomo di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Il destino della seria sembra essere quello della fine dopo la prima stagione, ma non è detta l’ultima. La travagliata storia di Y: L’ultimo uomo Il fumetto è stato pubblicato dal 2002 al 2008 dalla Vertigo e negli anni si è cercato più volte di portarlo sul grande schermo. Nel 2007 la New Line Cinema ha acquistato i diritti del fumetto, con l’intento di realizzare un film diretto da David J. Caruso e scritto da David S. Goyer. Nel 2008, poi nel 2012 e ancora nel 2013 vennero presentate varie sceneggiature, ma nessuna è stata accettata dalla New Line. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Il viaggio di Yorick, Hero, della madre Diane Lane e della scimmia Ampersand è stato interrotto dopo una sola. La storia travagliata della trasposizione del fumetto Y:di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Il destino della seria sembra essere quello della fine dopo la prima, ma non è detta l’ultima. La travagliata storia di Y:Il fumetto è stato pubblicato dal 2002 al 2008 dalla Vertigo e negli anni si è cercato più volte di portarlo sul grande schermo. Nel 2007 la New Line Cinema ha acquistato i diritti del fumetto, con l’intento di realizzare un film diretto da David J. Caruso e scritto da David S. Goyer. Nel 2008, poi nel 2012 e ancora nel 2013 vennero presentate varie sceneggiature, ma nessuna è stata accettata dalla New Line. ...

