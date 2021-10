Videogiochi mobile | arriva un titolo in collaborazione con l' OMS per una maggiore consapevolezza sui vaccini

(Di martedì 19 ottobre 2021) È stato pubblicato un giocoa supporto dellasuianti COVID-19, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo scopo del gioco, sviluppato dai finlandesi Psyon Games, è quello di aumentare la comprensione dei giovani sul Coronavirus e delle vaccinazioni in modo divertente. Oltre all'OMS, il gioco che si chiama Antidote COVID-19 e la relativa campagna sono supportati dall'Unicef. Il motto del gioco è "I Am The Shield", suggerendo che qualsiasi decisione di farsi vaccinare contro il Coronavirus è una parte importante perre all'immunità di gregge. Il gioco è ispirato alla serie animata "Siamo Fatti Così", un'avventura all'interno del corpo umano. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #AntidoteCOVID19 è il nuovo gioco mobile che sottolinea l'importanza di vaccinarsi. - tuttoteKit : #Hearthstone: tutti i dettagli sulla nuova modalità Mercenari #Android #Blizzard #HearthstoneMercenari #IOS #Mobile… - tuttoteKit : #PlayStation: #Sony assume il boss di Apple Arcade per entrare nel mercato mobile #AppleArcade #tuttotek - KCrossGaming : ?? Nuovo Podcast! 'LA CINA ANCORA CONTRO I VIDEOGIOCHI... | GAMING CROLLATO NEL 2021? | SONY MOBILE ? #KristalNews… - badtasteit : #FarmVille3 arriverà il 4 novembre 2021: aperte le pre-registrazioni su dispositivi mobile Android e iOS -

Ultime Notizie dalla rete : Videogiochi mobile

... smartphone, tablet e altri dispositivi (console per, dongle TV, etc). La visione in ...invece può essere acquistata in concomitanza con un' offerta Internet casa o di telefoniadi ...Il problema principale dei tre, ovvero il sistema di controllo e di shooting, è quindi ... PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch e PC (via Rockstar Launcher), e nel 2022 su. Secondo ...È stato pubblicato un gioco mobile a supporto della consapevolezza sui vaccini anti COVID-19, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo scopo del gioco, sviluppato dai finlandesi Psyon ...Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy uscirà a novembre | Il contenuto singleplayer sarà diviso in tre volumi.