Uomini e Donne gossip, volano schiaffi in studio per un paio di slip: arriva la censura (Di martedì 19 ottobre 2021) Graziano Amato è stato schiaffeggiato dalla dama Vittoria al centro dello studio di Uomini e Donne a causa di una grave gaffe, che è stata prontamente censurata da Maria De Filippi e dalla sua produzione. Il cavaliere , infatti, avrebbe creato grande scompiglio raccontando che la donna con cui si stava frequentando si è tolta le mutande in macchina per lasciargliele come ricordo, di tutta risposta Vittoria gli ha assestato un bel ceffone. Questo episodio sgradevole non andrà in onda e Graziano è stato anche allontanato definitivamente dal programma.

