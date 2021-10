Advertising

MediasetTgcom24 : Petrolio, Wti sfiora 83 dollari: ai massimi dal 2014 #petrolio - ansa_economia : Petrolio: Wti sfiora 83 dollari, ai massimi da 2014. Brent a 84,72 dollari #ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Prosegue la corsa dei prezzi del petrolio con il greggio Wti di riferimento che sale ancora dello 0,5… - GiannettiMarco : RT @MediasetTgcom24: Petrolio, Wti sfiora 83 dollari: ai massimi dal 2014 #petrolio - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Petrolio, Wti sfiora 83 dollari: ai massimi dal 2014 #petrolio -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio Wti

Agenzia ANSA

Prosegue la corsa dei prezzi delcon il greggiodi riferimento che sale ancora dello 0,58% e sfiora gli 83 dollari al barile (82,92) ai massimi dall'autunno del 2014. Corre anche il Brent che guarda a quota 85 a 84,72 ...Tra gli investitori resta alta l'attenzione sui prezzi delle materie prime, con la corsa delche sfiora gli 83 dollari al barile (82,92) ai massimi dall'autunno del 2014. In rialzo anche ...Prosegue la corsa dei prezzi del petrolio con il greggio Wti di riferimento che sale ancora dello 0,58% e sfiora gli 83 dollari al barile (82,92) ai massimi dall'autunno del 2014. Corre anche il Brent ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ott - Le Borse europee partono in leggero rialzo, con gli investitori che cercano di lasciarsi alle spalle i dubbi sulla crescita cinese e americana che all ...