Myrta Merlino | le lacrime in diretta per la perdita del suo “amico generoso e accogliente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021)è una conduttrice molto amata, anche per il rapporto schietto che ha costruito con il pubblico del suo “L’aria che tira“. Così ieri 18 ottobre, non ha potuto fare a meno di raccontare come mai la puntata fosse molto delicata e difficile da affrontare per lei: poco prima della, la notizia della morte di Raffaele Cirillo, suo maestro di tennis e direttore tecnico del tennis del parco del Foro Italico di Roma: “Devo confessarvi una cosa, per me questa mattina è stata dura andare in onda e continuare a raccontare la realtà… Per me è stato molto importante, è stato une sensibile. Vale anche per tutti gli altri suoi allievi, aveva fatto di noi una grande famiglia. Inoltre era riuscito a farmi stare serena e allegra anche nei giorni più ...