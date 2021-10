Milano, 27enne aggredisce 5 agenti della polizia locale con una mazza: un ferito. I vigili sparano in aria (Di martedì 19 ottobre 2021) Follia a Milano . Un 27enne senegalese è stato fermato, questa mattina, dopo aver aggredito con una mazza cinque agenti della polizia locale in viale Tunisia a Milano. Leggi anche > Secondo una prima ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Follia a. Unsenegalese è stato fermato, questa mattina, dopo aver aggredito con unacinquein viale Tunisia a. Leggi anche > Secondo una prima ...

Advertising

Corriere : Milano, paura in centro: 27enne aggredisce i vigili a bastonate, agente spara in ar... - Corriere : Milano, paura in centro: 27enne aggredisce i vigili a bastonate, agente spara in aria per bloccarlo - AreaPharma : RT @Corriere: Milano, paura in centro: 27enne aggredisce i vigili a bastonate, agente spara in ar... - stex64 : RT @Corriere: Milano, paura in centro: 27enne aggredisce i vigili a bastonate, agente spara in ar... - are_giovanni : RT @Corriere: Milano, paura in centro: 27enne aggredisce i vigili a bastonate, agente spara in ar... -