McGregor e Facchinetti, interviene Alessia Marcuzzi: “È diventato normale? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco” (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo i fatti relativi all’aggressione (o presunta tale) subita da Francesco Facchinetti per mano di Conor McGregor, anche Alessia Marcuzzi ha voluto dire la sua. L’ex compagna del Dj e produttore, nonché madre della figlia Mia (nata nel 2011), dopo un giorno di silenzio si è così espressa su Twitter: “Scusate ma da quando tirare un pugno è diventato normale?“, ha scritto in un cinguettio il 17 ottobre. Poi ha aggiunto: “Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #McGregor piovono battute? Io non rido per niente. Sono con te, Francesco”. Queste le parole dalla ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, a poche ore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo i fatti relativi all’aggressione (o presunta tale) subita daper mano di Conor, ancheha voluto dire la sua. L’ex compagna del Dj e produttore, nonché madre della figlia Mia (nata nel 2011), dopo un giorno di silenzio si è così espressa su Twitter: “Scusate ma da quando tirare un pugno è?“, ha scritto in un cinguettio il 17 ottobre. Poi ha aggiunto: “Cioè questo signore se ne va in giro ad aggredire la gente (guardate cosa ha fatto ai VMA), ma siccome è il grande #piovono battute? Io nonpercon te,”. Queste le parole dalla ex conduttrice dell’Isola dei Famosi, a poche ore di ...

Advertising

CB_Ignoranza : Non c'è intesa ?? #Facchinetti #Mcgregor #Fifa - Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - Corriere : Facchinetti: «Non ritiro la denuncia contro McGregor nemmeno per 10 milioni» - yahoo_italia : Il rapper pubblica una divertente storia su Instagram in cui fa riferimento al caso Facchinetti aggredito con un pu… -