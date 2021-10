Macchie della pelle dopo l’estate, l’esperta: “Perché si formano e come attenuarle” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il sole delle vacanze vi ha lasciato come ricordo delle fastidiose Macchie scure? Oggi esistono diversi rimedi, dal peeling al laser, che in mani esperte, possono aiutare ad eliminarle e restituire così alla pelle un colorito omogeneo. come ci spiega la dottoressa Jlenia Lonigro, chirurgo plastico e medico estetico di Smart Clinic, struttura sanitaria del Gruppo San Donato all’interno del Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano, dove è possibile sottoporsi a trattamenti sicuri ed efficaci per rimuovere le Macchie, grazie a macchinari con tecnologia di ultima generazione. Dottoressa Lonigro, innanzitutto cosa si intende per Macchie? Per Macchie, o per meglio dire discromie, si intendono delle aree cutanee in cui si concentra una maggiore quantità di melanina, cioè ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 ottobre 2021) Il sole delle vacanze vi ha lasciatoricordo delle fastidiosescure? Oggi esistono diversi rimedi, dal peeling al laser, che in mani esperte, possono aiutare ad eliminarle e restituire così allaun colorito omogeneo.ci spiega la dottoressa Jlenia Lonigro, chirurgo plastico e medico estetico di Smart Clinic, struttura sanitaria del Gruppo San Donato all’interno del Centro Commerciale “Le Due Torri” di Stezzano, dove è possibile sottoporsi a trattamenti sicuri ed efficaci per rimuovere le, grazie a macchinari con tecnologia di ultima generazione. Dottoressa Lonigro, innanzitutto cosa si intende per? Per, o per meglio dire discromie, si intendono delle aree cutanee in cui si concentra una maggiore quantità di melanina, cioè ...

Le vitamine che aiutano a mantenere la pelle giovane La cura della pelle, infatti, parte anche dall'interno del nostro organismo, ecco perché le nostre ... tonifica la pelle, ha un potere schiarente contro le macchie e contribuisce alla formazione di ...

Macchie della pelle dopo l'estate, l'esperta: "Perché si formano e come attenuarle" BergamoNews Crema antimacchie schiarente viso: che cos'è e come si usa Q uando si parla di crema antimacchie schiarente viso sono molti i dubbi che emergono. Il primo su tutti, come va usata. Molto più che una "semplice" crema, è da considerarsi infatti come un trattamen ...

