Il mondo dei Tar escluso dalle riforme | I ricorsi aumenteranno

(Di martedì 19 ottobre 2021) Davanti a un tribunale amministrativo regionale può fare ricorso chi ha partecipato a un concorso pubblico e si è accorto che alcune domande del test avevano risposte palesemente sbagliate, ma anche un’impresa che è stata esclusa da un appalto e ne lamenta l’irregolarità. E, ancora, si può rivolgere al giudice amministrativo un medico che non si è voluto vaccinare e ritiene che l’esclusione dal lavoro sia illegittima - in questo caso sistematicamente il Tar gli darà torto, come dimostrato dai precedenti registrati in questi mesi - oppure un’associazione che tutela i diritti degli animali e trova illegittimo il provvedimento di un ente locale che li mette in pericolo. Come è successo di recente con gli orsi del Trentino. Il Tar, insomma, è il giudice dell’economia, quello a cui le imprese guardano sempre con un certo timore. Ma è anche il guardiano che tutela la posizione del cittadino ...