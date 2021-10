Chiara Ferragni fa decluttering: in vendita i suoi abiti per beneficenza (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieri Chiara Ferragni ha mostrato dai suoi social di avere aperto un profilo adibito alla vendita dei suoi capi personali per liberare spazio nel proprio armadio. È quindi possibile acquistare online i suoi abiti e molto di più. Tutto il ricavato delle vendite verrà devoluto a scopo benefico. Una collaborazione tra Chiara Ferragni e una nota app per vendere oggetti di seconda mano online ha dato vita ad un’azione di decluttering nel guardaroba dell’imprenditrice digitale. I capi “in eccesso” sono stati messi in vendita nel web e possono essere acquistati tramite app. Il ricavato del decluttering di Chiara Ferragni verrà devoluto in ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 19 ottobre 2021) Ieriha mostrato daisocial di avere aperto un profilo adibito alladeicapi personali per liberare spazio nel proprio armadio. È quindi possibile acquistare online ie molto di più. Tutto il ricavato delle vendite verrà devoluto a scopo benefico. Una collaborazione trae una nota app per vendere oggetti di seconda mano online ha dato vita ad un’azione dinel guardaroba dell’imprenditrice digitale. I capi “in eccesso” sono stati messi innel web e possono essere acquistati tramite app. Il ricavato deldiverrà devoluto in ...

