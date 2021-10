Casa | compravendite IV trimestre 2020 +4 | 9% | oltre 2010

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nel IVsono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. Leaumentano del 3,...

Dopo il forte calo per la pandemia nei primi sei mesi dell'anno e la crescita del terzo trimestre nel quarto trimestre l'indice destagionalizzato dellecontinua ad aumentare, superando ...... la circolare 12/E stabilisce che il requisito dell'Isee trova applicazione anche nelle ipotesi disoggette a Iva come nel caso di acquisto primaeffettuato dalla impresa ...Nel IV trimestre 2020 sono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ad atti traslativi a titolo oneroso per unità immobiliari. Le compravendite aumentano del 3, ...Il 94,2% delle convenzioni stipulate riguarda trasferimenti di proprietà di immobili a uso abitativo (231.100), il 5,4% quelle a uso economico (13.276) e lo 0,4% le convenzioni a uso speciale e multip ...