Australian Open solo per i vaccinati Djokovic a rischio | Non so se vado

Advertising

Eurosport_IT : Novak Djokovic conferma che sarà a Torino per le #AtpFinals, mentre sui vaccini... ?? ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Solo i vaccinati agli Australian Open, Djokovic a rischio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Solo i vaccinati agli Australian Open, Djokovic a rischio - barinewstv : Tennis, agli Australian Open solo se si è vaccinati. Nessuna deroga nemmeno per Djokovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Solo i vaccinati agli Australian Open, Djokovic a rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Per poter partecipare aglidi gennaio bisogna essere vaccinati , e il campione in carica Novak Djokovic rischia di non poter difendere il titolo. Il campione serbo non ha mai nascosto di essere un no vax ...... l'obbligo del vaccino che è stato introdotto vale anche per gli atleti professionisti e dunque chi non è vaccinato contro il Covid - 19 non potrà prendere parte ai prossimi, in ...Novak Djokovic potrebbe dover lasciar subito perdere l'obiettivo Grande Slam dopo che il premier dello Stato di Victoria ha ufficializzato che all'Australian Open parteciperanno solo i tennisti ...All’Australian Open 2020 vince il primo match a livello Slam (contro Johanna Larsson) ed esce al secondo turno contro Petra Kvitova, al termine di una partita giocata per lunghi tratti alla pari (7-5, ...